Das Haus von René Holleritt steht etwa 500 Meter entfernt von der Sachsenring-Rennstrecke. "Und das merkt man jeden Tag. Von früh um neun bis abends um sieben dröhnen da drüben die Motoren", sagt der 53-Jährige und zeigt in Richtung der Rennstrecke. "Wenn der Wind ungünstig steht, können wir uns nicht einmal mehr auf der Terrasse unterhalten, so laut ist es."

Die drei Tage MotoGP im Jahr seien nicht das Problem, betont Holleritt. Am meisten raube das Fahrsicherheitszentrum den Anwohnern hier die Nerven. Denn das nutze die gesamte Woche die Rennpiste, bis auf Sonntag. Holleritt ist Mitglied in einer Bürgerinitiative gegen den Rennlärm. Doch bewirkt hat der nun schon mehr als 15 Jahre währende Kampf nichts. Beschwerden und E-Mails würden einfach abgeblockt: "Hohenstein-Ernstthal ist ein rechtsfreier Raum! Im Rathaus haben wir keine Lobby", kritisiert er.

1999 kaufte Holleritt das Grundstück nördlich des Sachsenrings. Wenig später stand das neu gebaute Haus. Doch mit dem Umbau der Sachsenring-Nordschleife 2001 sei der Lärm immer belastender geworden. "Inzwischen bereue ich, dass wir hier gebaut haben. Aber verkaufen geht ja auch nicht. Wer will schon ein Haus in so einer Lage?"