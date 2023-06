Moto3: Sasaki fehlen Zentimeter zum Heimsieg

Der japanische Motorrad-Pilot Ayumu Sasaki hat auf dem Sachsenring haarscharf den Heimsieg für das deutsche Team Intact GP verpasst. Der 22-Jährige musste im Rennen der Moto3 beim Großen Preis von Deutschland erst in der letzten Kurve den Türken Deniz Öncü passieren lassen. Für den KTM-Fahrer war es der erste Grand-Prix-Sieg. Sasaki (Husqvarna) führte lange, doch Öncü drückte sich kurz vor dem Ziel innen durch. "Es ist der enttäuschendste zweite Platz, den ich je erlebt habe", sagte Intact-GP-Teammanager Peter Öttl: "Scheiße. Die Enttäuschung ist groß. In der letzten Kurve zu verlieren, ist hart." Sasaki hat den Sieg auf dem Sachsenring knapp verpasst. Bildrechte: IMAGO/CordonPress

Moto2: Tulovic erlebt Heimrennen zum Vergessen

Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat auf dem Sachsenring ein Heimrennen zum Vergessen erlebt. Beim Moto2-Sieg des Spaniers Pedro Acosta schied der einzige deutsche Stammfahrer in der Weltmeisterschaft wegen eines Sturzes früh aus. Zuvor war der am Sonntag von Rang 21 gestartete Tulovic bereits verwarnt worden, weil er die Streckenbegrenzung überschritten hatte. Als Ziel hatte der 23-Jährige vor dem Start des Grand-Prix-Wochenendes erklärt, die Top Ten angreifen zu wollen. In der Gesamtwertung der Moto2-Klasse liegt Tulovic mit sechs Zählern weiter auf dem 21. Platz. Der Rückstand des Eberbachers auf Spitzenreiter Tony Arbolino beträgt 133 Zähler. Lukas Tulovic erlebt ein Rennen zum Vergessen. Bildrechte: IMAGO/Nordphoto

MotoGP: Marquez sagt Teilnahme ab

Marc Marquez hat sich am Sachsenring bei seinem insgesamt fünften Sturz am Rennwochenende einen Fingerbruch zugezogen und wird beim MotoGP-Rennen nicht an den Start gehen.

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister war am Vormittag im Warm-up schwer gestürzt, nach einem "Highsider" bei gut 150 km/h war der 30-Jährige sichtlich angeschlagen. Marquez erlitt nach Angaben der Organisatoren "einen sehr kleinen Bruch im Zeigefinger seiner linken Hand" und wurde von den Rennärzten für "fit" erklärt, zog aber wenig später zurück. Marquez hatte am Freitag im zweiten freien Training die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Franzosen Johann Zarco hineingerutscht. Dessen Ducati wurde in zwei Teile gerissen. Im Qualifying am Samstag kam Marquez innerhalb von 20 Minuten weitere dreimal zu Fall. Der frühere MotoGP-Dominator Marquez hat bei seinen vergangenen elf Hauptrennen auf dem Sachsenring immer gewonnen. Marc Marquez bei einem seiner zahlreichen Stürze auf dem Sachsenring. Bildrechte: IMAGO/Nordphoto

Folger kommt nicht über letzten Platz hinaus

Nach dem Ausstieg von Marquez hat Jorge Martin sich den Sieg am Sonntag geholt. Der Spanier entschied das MotoGP-Rennen beim Ducati-Fünffachtriumph vor Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien) für sich. Jonas Folger (Schwindegg) belegte den 17. Platz und wurde abgeschlagen Letzter. Der einzige deutsche Starter im Feld, erneut als Ersatzmann für den Spanier Pol Espargaro im Tech3-Team am Start, hatte schon das Qualifying am Samstag als Letzter abgeschlossen und beim Sprint nach technischen Problemen aufgegeben.

Zuschauerrekord am Sachsenring

Der Zuschauerrekord beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland am Sachsenring ist zum zweiten Mal nacheinander gefallen. Insgesamt 233.196 Besucher und damit noch einmal gut 1000 mehr als im Vorjahr kamen verteilt über drei Tage an die Strecke bei Hohenstein-Ernstthal. Allein für den Renntag wurden 96.151 Tickets verkauft.