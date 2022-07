200.000 Agostini-Fans brachten früher den Sachsenring zum Beben

"Damals kamen 200.000 Menschen zu meinen Rennen", schwärmte Agostini in Zschopau von seiner Zeit und der "fantastischen Atmospäre" auf dem Sachsenring im Gespräch mit dem MDR SACHSEN. Den ersten seiner Siege erreichte dort der Italiener am 17. Juli 1966 auf seiner 350er MV Agusta – später folgten noch zehn weitere Siege auf dem Circuit in Süd-Sachsen. In den Klassen 350 und 500 ccm gelangen dem rasenden Italiener 122 Grand-Prix-Siege, die ihn zu insgesamt 15 Weltmeistertiteln führten, erklärt die Sachsenring-Internetseite.

Auch die klassischen, originalen Rennmotorräder am Start des Nostalgie-Events rollten trotz einiger Jahre auf dem Zähler schnell wie früher. Bildrechte: ADAC Sachsen

Motorsportlegende besucht altes MZ-Werk in Zschopau

Zuletzt hatte Agostini zur Feier seines 75. Geburtstags den Sachsenring besucht und im ADAC Turm gefeiert. Der rüstige 80-Jährige machte am Wochenende auch abseits der Rennstrecke, wo er in der Legendenklasse startete, eine gute Figur. Er hat am Donnerstag das Deutsche Enduro-Museum in den alten MZ-Werkshallen in Zschopau besucht und sein neues Buch "Der König mit 15 Kronen" vorgestellt und signiert.

Auch ein Formelwagen der DDR-Rennsportgeschichte rollte bei den Sachsenring Classic mit Heiner Lindner im Melkus 77 auf den Kurs. Bildrechte: ADAC Sachsen

Motorsport-Fans bestaunten Original Werksrennmaschinen von MZ oder AWO

Motorrad-Fans bekamen während des ADAC-Classic-Wochenendes noch einmal Original Grand-Prix-Motorräder und Werksrennmaschinen von MZ oder AWO zusehen. Insgesamt 650 Teilnehmer hatten sich für die sechste Auflage der Veteranen-Rennen gemeldet, darunter Agostini. "Aber auch Interviews zur DDR-Rennsportgeschichte, sowie Siegerehrungen und der gemeinsame Korso von Motorrädern und Rennwagen nach Hohenstein-Ernstthal gehörten mit zum Rahmenprogramm", berichtet Marketingchef Florian Heuzeroth vom ADAC SACHSEN.

Auf dem Marktplatz von Hohenstein-Ernstthal feierten viele Fans die Motorrad-Legenden am Sonnabend bei einem Willkommensfest. Bildrechte: ADAC Sachsen

Motorsport-Legenden schrieben Autogramme wie in alten Zeiten