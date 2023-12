Seit 2020 ist er Wahl-Hallenser, der Vorzeigeturner des SV Halle. Und seit dem 8. Oktober darf sich Lukas Dauser auch Barren-Weltmeister nennen. In Antwerpen zeigte der 30-Jährige eine atemberaubende, fehlerfreie Kür und schaffte, was zuletzt 1985 Silvio Kroll aus der DDR gelungen war. Nach zweiten Plätzen bei Olympia 2021 und der WM 2022 vergoldete Dauser seinen "Silber-Barren" - und konnte sein Glück kaum fassen. "Mein Ziel war immer, die deutsche Hymne zu hören bei einem großen Wettkampf. Das habe ich geschafft. Das ist unglaublich schön. Ich werde lange brauchen, bis ich das realisiert habe.“

Und dabei hätte Dauser die WM wegen einer Verletzung beinahe verpasst. Wegen eines Muskelbündelrisses in der Schulter hatte er auf die Europameisterschaften im April in Antalya und auch den Start bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf im Juli verzichten müssen. Erst kurz vor den Titelkämpfen war er wieder fit.