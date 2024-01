Springreiterin Kendra Claricia Brinkop hat für den erhofften deutschen Heimsieg gesorgt und sich Platz eins im Championat von Leipzig gesichert. Beim Hauptspringen am Samstag siegte die 30-Jährige überraschend im Sattel ihres Pferdes Do It Easy mit der schnellsten Runde des Stechens. Auf Platz zwei folgte Jana Wargers mit Rockwell vor Daniel Deußer mit Gangster.