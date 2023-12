Radsport Thüringen Ladies Tour macht erneut Station in Gera

Die LOTTO Thüringen Ladies Tour macht im kommenden Jahr erneut Station in Gera. Das teilten die Veranstalter am Freitag (15.12.2023) mit. Demnach soll in Gera am 26. Juni die dritte Etappe der Rundfahrt ausgetragen werden. Die mit rund 96.000 Einwohnern drittgrößte Stadt im Freistaat ist seit 2013 fester Bestandteil der Tour. Details der Streckenführung sind derzeit in der finalen Abstimmung.