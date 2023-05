Die Niederländerin Lotte Kopecky hat die 6. Etappe der Thüringer-Ladies-Tour gewonnen und sich damit auch in der Gesamtwertung auf Rang eins gesetzt. Die 27-Jährige Fahrerin sprang im Finale der Schlussetappe vom Hauptfeld ab und fuhr dann fünfzehn Kilometer alleine bis zum Ziel. Mit großem Vorsprung gewann sie auch die Gesamtwertung. Dank Kopeckys Sieg gewann das Team SD Worx alle sechs Etappen der Thüringen Ladies Tour und alle fünf Fahrerinnen des Teams erzielten Tageserfolge.

Die sechste und letzte Etappe startete und endete in Mühlhausen. Die 125,2 Kilometer lange Etappe beinhaltete mehrere Anstiege, von denen der Höhenweg (3,2 km mit 6,1 %) auf halber Strecke der härteste war. Die letzten fünfzehn Kilometer gingen hauptsächlich bergab.

"Die Strecke war niemals flach, also waren die Etappen sehr hart. Aber dadurch haben wir auch einige spannende Rennen gesehen", sagte die Gesamtsiegerin Kopecky nach der Zieleinfahrt außer Atem im MDR-Interview.

Beste Deutsche im Gesamtklassement blieb die Lausitzerin Romy Kasper vom Team AG Insurance - Soudal Quick-Step. Sie rückte in der letzten Etappe von Platz Zehn auf Platz Neun vor (insgesamt 01:33 Minuten Rückstand).

Im Anschluss verriet 35-Jährige am MDR Mikrofon ihre wahrscheinliche Rückkehr zur 15. Tour im nächsten Jahr: "Das ist eine super geil organisierte Rundfahrt in meiner Heimat, nicht weit weg von zuhause. Wenn das Wetter wieder so stimmt, wie dieses Jahr, komme ich natürlich wieder".