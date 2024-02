In der Vorwoche hatten die beiden deutschen Duos noch in umgekehrter Reihenfolge auf dem Podest gestanden, am siegreichen österreichische Duo gab es aber erneut kein Vorbeikommen. "Wir haben nochmal richtig Gas gegeben. Das war an sich ein runderer Lauf", sagte Wendl am ZDF-Mikrofon. Sieben Hundertstel Sekunden fehlten Wendl/Arlt auf Rang eins. Durch den zweiten Platz festigt das Duo Rang zwei im Gesamtweltcup. Im Sprint am Sonntag (13.30 Uhr) wollen die beiden Deutschen "nochmal voll angreifen", kündigte Arlt bereits an.