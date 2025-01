Für die Doppelsitzer-Rennen der Männer hofft Toni Eggert, "dass wir ein deutsches Dreierpodium schaffen". Der erfahrene 36-Jährige, der in diesem Winter ein Comeback mit neuem Fahrpartner feiert, kann zudem der Diskussion um die österreichische Dominanz in diesem Winter wenig abgewinnen: "Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen", so der Ilsenburger. "Wenn wir unseren Job gut machen, am schnellsten starten, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, und dann mit ordentlich sauberem Zug fahren, können wir die Österreicher schlagen. Auch wenn die sauschnell und gut sind."