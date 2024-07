Auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal laufen die Vorbereitungen für den Motorrad-Grand Prix am Wochenende. Die Stadt freut sich auf Tausende Besucherinnen und Besucher, sagt Oberbürgermeister Lars Kluge MDR SACHSEN. "Es gibt tatsächlich hier in der Stadt auch Einwohner, die ihr Haus besonders schmücken und die Gäste willkommen heißen", so Kluge. Im Vorjahr verzeichnete der MotoGP-Lauf auf dem Sachsenring laut Veranstalter einen neuen Zuschauerrekord. 233.196 Besucher waren über die drei Renntage an der Strecke.