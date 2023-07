In gewisser Weise ist es für Florian Wellbrock eine Reise in die Vergangenheit. Wenn die Schwimm-Weltmeisterschaften am 14. Juli in Fukuoka starten, kehrt Wellbrock in das Land zurück, wo er vor zwei Jahren mit Olympia-Gold im Freiwasser in der Bucht von Tokio seinen größten Erfolg feiern konnte. Nicht umsonst kommen Erinnerungen hoch. "Es fühlt sich alles wieder so an: das gleiche Vorbereitungscamp, wieder ein Wettkampf in Japan, eine sehr lange Reise", sagte der 25-Jährige im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Emotional, von der Aufregung, vom Timing her ist alles sehr ähnlich."

2021 gewann Florian Wellbrock Olympia-Gold im Freiwasser. Bildrechte: IMAGO / Insidefoto