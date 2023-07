Noch ein Weltcup, dann ist Schluss. Für Freiwasserschwimmer Rob Muffels vom SC Magdeburg ist die WM in Japan das letzte internationale Großereignis in seiner Karriere.

Zum Abschluss verpasste er mit Lea Boy, Leonie Beck und Oliver Klement, der ebenfalls in der Trainingsgruppe des SCM unter Freiwasser-Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, in der Staffel haarscharf die Bronzemedaille. Über 4 x 1.500 Meter musste sich das deutsche Quartett nach einem packenden Kampf im Fotofinish den Australiern geschlagen geben. Silber ging an Ungarn, den Titel schnappten sich die Italiener.

"Ich hatte für mich und mit meinem Trainer Bernd Berkhahn entschieden, dass mein Karriereende ansteht, wenn Paris keine Option mehr ist“, sagte Muffels nach dem Staffel-Rennen. Weil sich Florian Wellbrock , der auf den Staffel-Wettkampf verzichtete, und Oliver Klemet in Fukuoka bereits für Olympia in der französischen Hauptstadt 2024 qualifiziert haben, sieht Muffels keine Chance mehr auf eine Teilnahme.

"Ich werde jetzt in zwei Wochen noch den Wettkampf in Paris schwimmen, möchte versuchen mich in der Gesamtwertung noch etwas besser zu positionieren und dann geht das Studentenleben los“, ergänzte der 28-Jährige, der sein Psychologiestudium in Magdeburg wieder aufnehmen möchte.