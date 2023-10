Der einstige Skilanglauf-Weltmeister Gerhard Grimmer ist tot. Wie am Dienstag (10. Oktober) bekannt wurde, verstarb der Thüringer aus Floh-Seligenthal am Montag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit.

Zudem nahm der 17-fache DDR-Meister im Einzel an drei Olympischen Winterspielen teil - 1968 in Grenoble, 1972 in Sapporo und 1976 in Innsbruck. Verletzungsbedingt hatte er dort aber keine Erfolge erzielen können. 1970 und 1971 gewann er den 50-Kilometer-Lauf am Holmenkollen in Oslo. Grimmer blieb bis 2003 der einzige deutsche Einzelweltmeister im Skilanglauf und galt lange als beste mitteleuropäische Langläufer.