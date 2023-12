Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig kann nach überstandener Corona-Infektion bei der Tour de Ski wieder starten. Die 27-Jährige steht in dem am Donnerstag (28.12.2023) veröffentlichten Aufgebot von Teamchef Peter Schlickenrieder für das Prestigeevent in Toblach (Italien), Davos (Schweiz) und Val di Fiemme (Italien).