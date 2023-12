Der deutsche Skisprung-Meister Martin Hamann (Aue) führt beim zweiten Springen der 72. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen das Aufgebot der deutschen nationalen Gruppe an.

Neben Hamann dürfen auch der Team-Olympiadritte Constantin Schmid (Oberaudorf) sowie Felix Hoffmann (Goldlauter) und Luca Roth (Messstetten) in der Qualifikation an Silvester antreten. Das Quartett hatte sich durch gute Leistungen beim Continental-Cup in Engelberg kurz nach Weihnachten für einen Start empfohlen.