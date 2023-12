Bruchteil einer Sekunde entscheidend

Zunächst ist dabei die Geschwindigkeit beim Absprung ein wichtiger Faktor. Beim Anlauf, bei dem die Springer, um den Luftwiderstand zu verringern, in die Hocke gehen, erreichen die besten von ihnen auf dem Schanzentisch ein Tempo von über 90 km/h. Dann kommt der Absprung, der technisch hochkomplex ist. "Den Übergang von 37 Grad Neigung auf elf Grad auf dem Tisch muss ich dabei standhalten und dann nach vorn wegspringen, wobei die ersten rund 80 Meter im Blindflug erfolgen", erklärte der frühere Vierschanzentournee-Gewinner Manfred Deckert in einer aktuellen Doku über die Vogtlandarena in Klingenthal. "Erst danach bin ich in der Lage zu realisieren: Ist der Absprung gelungen? Habe ich die nötige Höhe? Habe ich die Geschwindigkeit?" Letztlich sei der Bruchteil einer Sekunde beim Absprung entscheidend, so Deckert.

Nach rund zwei bis drei Sekunden Flug steht schließlich die Landung. Mit einem Sturz kann hier auch der weiteste Sprung noch ein bitteres Ende finden, da er für eine passable Wertung gestanden werden muss. Dabei gibt es einen kritischen Punkt, hinter dem eine sichere Landung schwierig bis unmöglich wird. Bei der Landung dominiert der sogenannte "Telemark", der nach der norwegischen Region benannt ist, wo er entwickelt wurde und der besonders gut geeignet ist, um die hohe Geschwindigkeit aus dem Flug schnell abzubremsen. Hierzu wird der eine Skier etwas nach vorn und der andere etwas nach hinten geschoben, wobei auch hier die Haltung benotet wird.

Führende Forschung in Chemnitz und Leipzig

An den Bewegungsabläufen und dem Material wird ständig weitergeforscht – besonders in Mitteldeutschland. Führend ist das frühere Institut für Mechatronik (IfM) in Chemnitz, das mittlerweile mit dem Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau (ICM) fusioniert hat. Dort wurde ein Programm namens "Alaska" entwickelt, um die Dynamik von Skisprüngen virtuell zu simulieren. Das Computermännchen "Jumpicus" springt dazu regelmäßig über einen kleinen Schanzentisch. "Einerseits muss sich der Sportler nach oben strecken, um mit hoher Geschwindigkeit vom Schanzentisch wegzukommen, andererseits muss er den Oberkörper nach vorn schieben, um einen hohen Drehimpuls zu erreichen", erläuterte die IfM-Mathematikerin Heike Hermsdorf gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Dabei gelte die Gleichung: Hohe Absprunggeschwindigkeit plus optimaler Drehimpuls gleich große Weite, so Hermsdorf.