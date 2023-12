Skispringen Klingenthaler Schneehaltenetze sollen Vierschanzentournee retten

Hauptinhalt

19. Dezember 2023, 13:04 Uhr

In der Not steht die Skisprung-Familie zusammen. Nachdem in der Nacht zum Samstag (16. Dezember) in Bischofshofen eine Schneelawine den Aufsprunghang der Paul-Außenleitner-Schanze runterstürzte, helfen die Klingenthaler, damit das Abschlussspringen der Vierschanzentournee am 6. Januar stattfinden kann.