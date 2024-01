"Ich freue mich, dass Thüringen mit seinen hervorragenden Bedingungen und modernsten Sportstätten nach den Wettbewerben von 1999 und 2007 nun zum dritten Mal Gastgeber der Special Olympics sein kann," sagte Helmut Holter (Die Linke), Thüringer Minister für Jugend, Bildung und Sport, zum Auftakt der Spiele. Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD), freute sich, "dass wir nach den Weltspielen in Berlin hier in Thüringen das nächste Zeichen für eine offene und inklusive Gesellschaft setzen können. Leuchttürme, wie die Nationalen Spiele sind idealer Ausgangspunkt, um für mehr Inklusion zu werben und Begegnungen zu schaffen."

Die olympischen Rituale bildeten mehrere Höhepunkte der Eröffnungsfeier. Die Athletinnen Tatjana Raible, Jessika Maul und Luisa Brauswetter entzündeten die Special Olympics Flamme, die Special Olympics Flagge wurde gehisst und der bayerische Athletensprecher und Ski Alpin-Athleten Florian Eichhammer sprach den Athleteneid: "Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben." Sport im Osten wird täglich über die Spiele, die bis zum 02. Februar laufen, berichten.