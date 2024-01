Bildrechte: MDR/Tino Geist

Erfurt Special Olympics in Thüringen: Fackellauf macht auf Sportevent aufmerksam

23. Januar 2024, 18:37 Uhr

Am Montag beginnen in Thüringen die Nationalen Winterspiele der Special Olympics. Mit einem Fackellauf in Erfurt wurde auf die Sportveranstaltung aufmerksam gemacht. Rund 900 Athletinnen und Athleten werden in Weimar, Erfurt und Oberhof an den Start gehen.