Johannes Vetter verpasste am vergangenen Wochenende beim Meeting in Leverkusen mit 80,82 Metern die WM-Norm. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Sein Name fehlt im deutschen Aufgebot für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Wenn die Speerwerfer am 27. August in Budapest am finalen WM-Abend um die Medaillen kämpfen, kann Johannes Vetter nur wehmütig aus der Ferne zuschauen. Schon im vorigen Jahr in Eugene war der Titelträger von 2017 nicht dabei, und ein Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist ungewiss.

Deutlich an der WM-Norm vorbei

Derzeit ist der gebürtige Dresdner froh, einen Wettkampf mit sechs Würfen so zu überstehen, dass seine lädierte Schulter danach nicht behandelt werden muss. So wie am vergangenen Samstag in Leverkusen, als der 30-Jährige die letzte Chance auf eine WM-Nominierung klar verpasste, obwohl er erstmals in dieser Saison über 80 Meter weit warf. Vier Tage zuvor konnte er erstmals seit langer Zeit wieder mehrere Würfe aus vollem Anlauf absolvieren, ohne dass die Schulter extrem reagierte. Das war anderthalb Jahre lang nicht möglich. "Bis vor einigen Wochen konnte ich nicht einmal einen Stein intuitiv ins Wasser werfen. Ich musste mich darauf konzentrieren, dass die Bewegung sauber ausgeführt wird", berichtete Vetter in einem Interview des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Neues Ziel: Johannes Vetter peilt Olympia 2024 in Paris an. Bildrechte: imago images/Chai v.d. Laage