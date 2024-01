Die Wahl läuft bis Samstag, den 27. Januar, um 12:00 Uhr. Wer bis dahin die meisten Stimmen erhalten hat, gewinnt den Publikumspreis bei den "Sternen des Sports" 2023. Je nach Platzierung dürfen sich die Nominierten über eine Prämie in Höhe von 2.000 Euro (1. Platz), 1.000 Euro (2. Platz) und 500 Euro (3. Platz) freuen. Das Ergebnis der Abstimmung wird am Vorabend des Bundesfinales am 28. Januar öffentlich bekannt gegeben.