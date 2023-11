Auszeichnung für Engagement Sechs Vereine aus Sachsen-Anhalt bekommen "Sterne des Sports"

03. November 2023, 12:45 Uhr

In Magdeburg sind am Donnerstag sechs Vereine aus ganz Sachsen-Anhalt mit der Auszeichnung "Sterne des Sports" geehrt worden. Die Preise werden für besonderes Engagement für die Menschen in der Region verliehen. Ein Sportverein aus Quedlinburg soll das Land nun beim Bundeswettbewerb vertreten.