Jens Weißflog ist zarte 18 Jahre alt, als sein Stern in Bischofshofen aufgeht: Der "Floh vom Fichtelberg" holt am 6. Januar 1983 seinen ersten von 33 Weltcupsiegen. Es ist der Beginn einer langen Karriere in Ost und West. Weißflog gewinnt alle wichtigen Springen, in Bischofshofen, dem traditionellen Abschluss der Vierschanzentournee steht er aber nicht immer auf der Sonnenseite.