Über diese Distanz erhofft sich Organisator Jens Panse vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein ein besonders intensives Rennen: "Hier sind viele Rennsteiglauf-Sieger der vergangenen Jahre am Start. Angefangen mit Frank Meerbach, der schon drei Mal gewonnen hat und einige andere auch." Bei den Frauen ist die zweimalige Siegerin Christin Hempel vom USV Erfurt dabei. Die 40-Jährige hatte den Supermarathon bereits 2015 nach 6 Stunden und 16 Minuten gewonnen. Die inzwischen zweifache Mutter ist auch in diesem Jahr zuversichtlich, dass Podium zu erreichen: "Supermarathon war eigentlich gar nicht mein Plan, aber ich bin gut durchs Frühjahr gekommen. Ab Januar habe ich viele Läufe gemacht und hatte keine Verletzungen. So fühle ich mich topfit, sodass ich auch sagen kann, dass der Supermarathon mit Sicherheit gut wird."

Neben der Langdistanz werden aber auch beim Halbmarathon und Marathon spannende Wettbewerbe erwartet. Der Zielort Schmiedefeld am Rennsteig gilt für die Teilnehmenden als "schönstes Ziel der Welt" mit einer Vielzahl an Emotionen. "Wer einmal hier war und die Stimmung im Zielgelände in Schmiedefeld erlebt hat, der kommt wieder. Darauf setzen wir, dass wir damit unsere Zukunft gut sichern und auch die nächsten 50 Jahre Rennsteiglauf erfolgreich bestreiten können", so Organisator Panse.