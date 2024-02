Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Wintersport | Bob Nach schweren Unfällen: Orga-Chef Morgenstern verteidigt Eisbahn in Altenberg

Hauptinhalt

15. Februar 2024, 12:59 Uhr

Nach den schweren Trainingsunfällen auf der anspruchsvollen Bobbahn in Altenberg hat sich Orga-Chef Jens Morgenstern in einer Pressekonferenz gegen Kritik an der Eisrinne gewehrt. Zugleich stellte er Forderungen an Fahrer und Konstrukteure.