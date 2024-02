Auf der Bob-Bahn in Altenberg hat sich schwerer Trainingsunfall ereignet. Dabei wurde der Anschieber des Schweizer Viererbobs - Sandro Michel - schwer verletzt. Das bestätigte eine Sprecherin der Bob-Bahn MDR SACHSEN. Wie der Schweizer Bobverband mitteilte, wurde Michel mit einem Hubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen. Sein Zustand sei stabil. Auch Pilot Michael Vogt wurde den Angaben zufolge zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.