Victoria Carl hat am 1. Januar einen eher ungewöhnlichen Vorsatz gefasst: Sie werde am ersten Ruhetag der Tour de Ski "sehr viel essen", sagte die Olympiasiegerin mit einem Grinsen.

Verdient hat sich die 28-Jährige eine kulinarische Belohnung allemal: Als Zweite der Gesamtwertung hat sie sich pünktlich zum Saisonhöhepunkt in der Weltspitze etabliert. Alle drei Stufen des Podests hat Carl in diesem Winter schon erklommen - nicht schlecht für eine, die vor der Saison noch nie auf dem Treppchen gestanden hatte. Bildrechte: IMAGO / Bildbyran

Treppchen-Plätze noch Neuland

Die Powerfrau aus Zella-Mehlis gibt sich dennoch weiter bescheiden: "Ich hoffe natürlich, dass es so weiter geht. Ich sage jetzt aber nicht, dass ich die Podestläuferin schlechthin bin. Ich will weiter konstant unter die Top 10 laufen."

Zumindest im deutschen Team ist Carl aber schon jetzt die neue Nummer eins. Dort hat sie Katharina Hennig abgelöst, mit der sie 2022 in Peking sensationell Gold im Teamsprint gewonnen hatte. Weil Hennig noch an Corona-Folgen leidet, sind die Rollen derzeit klar verteilt. Für Hennig ist das kein Problem. "Vici, du bist in der Form deines Lebens, und das hast du dir zu 100 Prozent verdient", schreibt sie bei Instagram. Bildrechte: IMAGO / Bildbyran

Stolzer Bundestrainer Schlickenrieder

Und so springt Carl eben in die Bresche - und wie. Nach drei von sieben Etappen darf sie vom ersten Podestplatz für eine deutsche Läuferin bei der Tour träumen. "Es reißt nicht ab. Das neue Jahr fängt so an, wie das alte aufgehört hat", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder stolz: "Vici beißt sich da oben auf dem Podium fest. So stellt man sich das vor, Chapeau, top, eine absolute Spitzenleistung."

Ob Carls Lauf anhält, zeigt sich in Davos (Schweiz), denn dort stehen am Mittwoch und Donnerstag (03./04. Januar) die nächsten beiden Etappen an. Zum Abschluss der Tour de Ski geht es dann wieder zurück nach Italien, wo am Sonntag darauf das abschließende Teilstück auf die Alpe Cermis stattfindet.