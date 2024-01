Der Marienberger Langläufer Jonas Müller hat einen Gold-Triumph bei den Jugendwinterspielen in Gangwon knapp verpasst. Über 7,5 Kilometer im klassischen Stil musste er sich am Dienstag (30. Januar) nur seinem deutschen Teamkollegen Jakob Moch geschlagen geben. Am Ende fehlten dem Athleten vom ATSV Gebirge Gelobtland 5,4 Sekunden auf den Allgäuer aus Isny. Bronze ging an den Franzosen Quentin Lespine.