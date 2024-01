Dass in den kommenden Jahren gleich zwei Großereignisse in Deutschland stattfinden, soll dem Frauen-Basketball zusätzlichen Rückenwind geben. 2025 findet in Hamburg ein Teil der Europameisterschaft statt. Und 2026 richtet Deutschland die Weltmeisterschaft in Berlin aus. "Die EM und WM im eigenen Land ist die große Chance, um da voranzukommen. Die DBBL ist nicht gut genug, deshalb sind auch die Nationalspielerinnen im Ausland. Die Beschlüsse gehen in die richtige Richtung“, so Martin Geissler, Geschäftsführer des MBC.