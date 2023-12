Die Sieg-Differenz von acht Punkten könnte sich auch noch auf die Tabelle auswirken. Da Halle das Hinrundenspiel nur 66:71 verlor, konnte sich so ein möglicher Direktvergleich gesichert werden. Die Partie war lange Zeit umkämpft, immer wieder wechselte die Führung. In den letzten vier Minuten aber drehten die Gastgeberinnen noch einmal und sicherten sich dank 15 Punkten den vierten Heimerfolg in dieser Saison. Göttingen traf in den ab Minute 34 keinen Wurf mehr aus dem Feld und war lediglich drei Mal von der Freiwurflinie erfolgreich.