Niners Chemnitz verpassen Auftaktsieg bei Meister Ulm

Die Niners sahen anfangs, wie die Ulmer ihr Meisterbanner unter das Hallendach zogen. Doch mit einfach nur zugucken war es kurz danach vorbei. Chemnitz kam gut in die Partie, Neuzugang DeAndre Lansdowne erzielte per Korbleger die ersten Punkte der Saison für die Sachsen. Nach knapp fünf Minuten brachte Kaza Kajami-Keane die Gäste per Dreier in Führung (15:12), doch dann verlor das Team von Rodrigo Pastore komplett den Faden. 13 Punkte kassierten die Niners, ohne einen eigenen Zähler aufs Bord zu bringen.