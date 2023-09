Seit acht Jahren leitet Rodrigo Pastore die Geschicke der Niners Chemnitz, die sich seit dem Aufstieg 2020 zu einer festen Größe im Basketball-Oberhaus etabliert haben. 2022 ging es bis ins Final Four im Pokal, schwierig wurde es erstmals letzte Saison. Da verloren die Niners in der Schlussphase der Liga ein Spiel nach dem anderen, retteten sich aber auf der Ziellinie noch in die Playoffs, wo dann im Viertelfinale gegen die Telekom Baskets Bonn Endstation war. Für Pastore immer noch ärgerlich. Denn Bonn war letzte Saison die Übermannschaft, die dann von Ulm geknackt wurde. So kann es gehen.