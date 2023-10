Vor 4.592 Zuschauern in der Messe Chemnitz begegneten sich beide Teams zu Beginn auf Augenhöhe, wobei die Führung immer wieder wechselte. Das erste Viertel ging schließlich mit 24:23 an die Oberfranken. Im zweiten Viertel fanden die Sachsen immer besser in die Partie. Dank eines 9-Punkte-Laufs setzten sich die Niners auf 36:26 ab. Dabei glänzte vor allem Wesley Van Beck, der aus allen Lagen punktete. Beim Stand von 54:42 ging es in die Pause.