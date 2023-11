Die Basketballer der Niners Chemnitz schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle und haben die Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga übernommen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Freitag vor heimischer Kulisse die Veolia Towers Hamburg mit 96:87 (45:40) und feierten damit wettbewerbsübergreifend den 15. Sieg in Serie.