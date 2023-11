Die Niners Chemnitz schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore feierte am Sonntag (12.11.) bei ihrem Gastspiel bei den Walter Tigers Tübingen beim 106:68 (53:36) ihren höchsten Sieg in dieser Saison. Nach dem sechsten Erfolg in Serie haben die Chemnitzer ihren dritten Platz in der Bundesliga behauptet und sind punktgleich mit Spitzenreiter Ratiopharm Ulm und Alba Berlin.