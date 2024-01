Basketball | BBL Spitzenreiter Chemnitz schlägt auch Ludwigsburg

15. Spieltag

06. Januar 2024, 22:24 Uhr

Die Basketballer der Niners Chemnitz sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Spieler von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Samstag vor heimischer Kulisse den bisherigen Tabellen-Siebten MHP Riesen Ludwigsburg am Ende klar mit 85:66 (38:30) und festigten damit ihre Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga.