Der Mitteldeutsche BC startete mit einem Neun-Punkte-Lauf (9:3) in die Partie und dominierte die Anfangsphase. Noch im ersten Viertel rückten die Mannen von Benka Barloschky jedoch auf zwei Zähler ran (Q1/23:21). Der Trend zog sich im zweiten Viertel weiter fort und die Hamburg Towers rissen die Partie an sich (43:35). Den Syntanics gelangen, bei 30 Punkten der Towers, unterdessen nur halb so viele Punkte im gesamten zweiten Viertel. Mit einem 38:51-Rückstand für den MBC ging es in die Kabinen.