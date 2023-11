Der Syntainics MBC hat Alba Berlin in der BBL die erste Heimpleite zugefügt. Das Team von Headcoach Predrag Krunic überraschte am Sonntag (19.11.2023) beim Tabellendritten mit einem deutlichen 108:75 (57:37). Durch den dritten Sieg in Folge machen die mit fünf Niederlagen in die Saison gestarteten Weißenfelser einen ordentlichen Sprung in der Tabelle und stehen nun mit sechs Punkten auf Rang zwölf. Es war zugleich ein historischer Abend für den MBC: Erstmals seit ihrem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1999 verließen die Weißenfelser das Parkett in der Berliner Max-Schmeling-Halle als Gewinner.