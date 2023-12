Den Grundstein für den nie gefährdeten Sieg legten die Ulmer bereits im ersten Viertel, indem sie die Weichen für die zwei Punkte stellten. Weißenfels führte dabei lediglich einmal beim Stand von 7:6. Der MBC mit dem früheren Ulmer Center Bryant hatte auch in der Folge nie eine reelle Chance, um die kompakte Defensive der Gäste dauerhaft in Bedrängnis zu bringen. Nach Wiederanpfiff ließen es die Schwaben ruhiger angehen, sodass die Hausherren verkürzen konnten (54:66). Doch im Schlussviertel zog Ulm noch einmal an und gewann auch in der Höhe verdient.