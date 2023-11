Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz

Basketball | BBL Klare Heimpleite für den Syntainics MBC

9. Spieltag

27. November 2023, 22:12 Uhr

Nach drei Siegen in Folge hat der Mitteldeutsche BC in der Basketball-Bundesliga wieder eine Niederlage kassiert. Die deutete sich in der ersten Hälfte gegen die Würzburg Baskets noch nicht an.