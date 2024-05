Besonders der Verlust von Schinkel schmerzt. Die gebürtige Hallenserin spielte insgesamt neun Jahre in der Profimannschaft der Lions und erzielte in der 1. und 2. Bundesliga mehr als 1.000 Punkte. Nun will sich die 24-Jährige einer neuen Herausforderung stellen. Es sei "an der Zeit, etwas Neues zu sehen und etwas Neues zu erleben. Ein Tapetenwechsel wird mir guttun", wird Schinkel in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins zitiert. Wohin es sie verschlägt, ist noch offen. MBC-Geschäftsführer Martin Geissler bekräftigte, dass für Schinkel "die Tür für eine Rückkehr jederzeit offen" steht.