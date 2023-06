Der GISA LIONS MBC hat sich die Dienste der US-Amerikanerin Taylor Robertson gesichert. Das verkündetet der Bundesligist aus Halle am Dienstag (13. Juni). Die 23 Jahre alte Aufbauspielerin sorgte in ihrer letzten Uni-Saison für Aufsehen und stellte mit 537 verwandelten Dreiern einen neuen Rekord in der US-College-Liga NCAA auf.