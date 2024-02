Der MBC führte bereits nach dem ersten Viertel mit 25:16 und baute seinen Vorsprung in der Folge aus. Dann musste das Team von Headcoach Timur Topal allerdings einen Einbruch und einen 0:12-Lauf hinnehmen. Beim 31:33 übernahm Leverkusen zum ersten und einzigen Mal in der Partie die Führung. Dank Laura Schinkels fünf Punkten in Folge meldete sich der MBC bis zur Pause aber zurück (38:35) und zog in der zweiten Hälfte mit einem 13:0-Lauf davon.