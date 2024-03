Doch zunächst stehen die Playoffs an. Erstmals wird das Viertelfinale in der Serie "Best of Five" ausgespielt. Da sich der Gisa Lions MBC am letzten Hauptrunden-Spieltag dank eines Sieges in Nördlingen noch auf besagten vierten Platz geschoben hatte, würde Halle im Falle eines nötigen fünften Spieles Heimrecht genießen. Für Freitag hat der Verein alle Fans aufgerufen, in Blau in die heimische SWH.arena zu strömen.