Neben dem Vorhandensein einer "Verbotenen Substanz in der Probe" (Artikel 2.1 des Nationalen Anti-Doping Code) wird George auch die "unzulässige Einflussnahme (…) auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens durch den Athleten" angelastet (Art. 2.5). Das deutet darauf hin, dass es rund um die Dopingprobe von George Probleme gegeben hat. Genaueres wollte weder die NADA noch der Verein sagen. Laut Matthias Pattloch, dem Pressesprecher der Niners, hält sich George schon nicht mehr in Chemnitz auf. Man habe sich nach der Sperre durch die NADA mit George darauf geeinigt, dass eine Teilnahme am Trainingsbetrieb aus sportlicher Sicht keinen Sinn machen würde.