Basketball | BBL Niners-Trainer Pastore hat mit den Chemnitzern Großes vor

Erst hat Chefcoach Rodrigo Pastore von den Niners Chemnitz seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert, nun kündigt der 50-jährige Argentinier große Ziele an. In den nächsten drei Jahren will er die Sachsen zu einem der vier besten Teams in Deutschland formen.