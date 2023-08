Der Spielmacher des Syntainics MBC Charles Callison, mit 12,5 Punkten im Schnitt viertbester Scorer der Weißenfelser, fällt wegen eines Knöchenödems im rechten Sprunggelenk mindestens sechs Wochen aus. Die Verantwortlichen haben schnell reagiert und in Diante Baldwin einen Stellvertreter verpflichtet. Der 28-jährige US-Amerikaner, vergangene Saison beim serbischen Club KK Borac Cacak tätig, unterschrieb einen Vertrag über zweieinhalb Monate.

Krunic zu Baldwin: "Viel Positives gehört"

Baldwin wird bereits am Montag (21. August) in Weißenfels erwartet und soll nach den obligatorischen Medizinchecks im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison der easyCredit BBL am Mittwoch (23. August, 19 Uhr) bei Kooperationspartner BSW Sixers erstmals eingesetzt werden. Bei Charles Callison ist das Sprunggelenk betroffen, an dem er sich im vorletzten Spiel der vergangenen Saison gegen Oldenburg verletzt hatte.

"Diante kann gut verteidigen und das Spiel organisieren. Er drückt gerne aufs Tempo", beschreibt MBC-Headcoach Predrag Krunic den 1,80 Meter großen Spielmacher. "Er hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in Europa gesammelt. Ich habe bei seinen jüngsten Stationen in Bosnien und Serbien Informationen eingeholt und viel Positives gehört."

Weltenbummler Baldwin mit ProA-Erfahrung

Diante Baldwin stammt aus Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina, einer Hochburg des Basketballs. In seiner Heimatstadt besuchte er vier Jahre lang bis 2017 die University of North Carolina at Greensboro. Seine Profikarriere begann der Neu-Wolf in der Saison 2017/18 beim polnischen Erstligisten AZS Koszalin. Erfahrungen machte er dazu in Finnland, Bulgarien, Bosnien und vergangene Saison in Serbien. Bei KK Borac Cacak kam er in 20 Einsätzen auf durchschnittlich 11,5 Punkte und 3,6 Assists.

Die Saison 2019/20 verbrachte er bis zu deren vorzeitigen Coronaabbruch bei den Tigers Tübingen in der ProA. Für die Schwaben stand Diante Baldwin in 28 Einsätzen durchschnittlich 32:13 Minuten auf dem Feld und war mit 5,1 Assists bester Vorlagengeber, mit 12,5 Punkten zweitbester Korbschütze und mit für seine Körpergröße beachtlichen 5,0 Rebounds drittbester Rebounder des Teams.

Das erste Pflichtspiel bestreitet der MBC im Pokal am 24. September bei den Fraport Skyliners.

Der Kader des SYNTAINICS MBC für die Saison 2023/24

Charles Callison (verletzt), Courtney Ramey, Johnathan Stove, Ralph Hounnou, Nico Wenzl, Tim Martinez, Chris Ebon-Ndow, Diante Baldwin, Flügel: Kostja Mushidi, Chris-Ebou Ndow, Stephon Jelks, Moritz Heck

Kostja Mushidi, Chris-Ebou Ndow, Stephon Jelks, Moritz Heck Center: Martin Breunig, John Bryant, Hendrik Warner

Martin Breunig, John Bryant, Hendrik Warner Trainer: Predrag Krunic, Tomoaki Ikegaya, Dimitrios Antoniadis