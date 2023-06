Der Syntainics MBC verliert seinen Topscorer. Wie der Basketball-Bundesligist am Donnerstag (22.06.2023) mitteilte, wechselt der US-Amerikaner Kris Clyburn nach einem Jahr in der BBL in die französische Liga. In der abgeschlossenen Saison war der 27-Jährige mit 17,1 Punkten pro Spiel der beste MBC-Werfer und neuntbester Scorer der gesamten BBL. Von den Wölfe-Fans wurde er zum "Spieler der Saison" gewählt. Nun zieht es Clyburn nach Frankreich, wo er ein hervorragend dotiertes Angebot angenommen hat, heißt es in einer Pressemitteilung.