Ostball | Folge 13 Kleine Tochter kämpft gegen Krebs: Die bewegende Geschichte von MBC-Profi Kris Clyburn

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Als US-Profi in Europa musst du abliefern. Und zwar immer. Ganz gleich, was in deinem Leben gerade sonst so passiert. Das ist die Regel und nicht die Ausnahme im Basketball-Geschäft. Doch hinter den Fassaden starker Profisportler stecken nicht selten bittere Schicksale – so wie im Fall von Kris Clyburn vom Syntainics MBC. Folge 13 von "Ostball", dem Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten.