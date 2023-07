Dynamo ging nach acht Minuten in Führung. Neuzugang Tom Zimmerschied stellte nach Vorarbeit von Robin Meißner auf 1:0. Niklas Hauptmann, der die Kapitänsbinde trug, erhöhte für die Elbestädter (25. Minute), bevor Daniel Schütz den Anschlusstreffer kurz vor der Pause erzielte. Zur Halbzeit wechselte Markus Anfang munter durch, was dem Dresdner Spiel offensichtlich gut tat. Tony Menzel (59.) und nur kurz danach Manuel Schäffler (60.) stellten die Weichen auf Sieg. Jacob Lewald setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt.